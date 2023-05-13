Блинкен провел телефонный разговор с Кулебой: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Госсекретарь отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, и подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности, подчеркнув обещание президента Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Чиновники обсудили текущую подготовку Украины к контрнаступлению и вопрос, как вклад международных партнеров может способствовать его успешности.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия, если возникнет такая потребность.

Напомним, Кулеба, 13 мая, посетит Стокгольм, где встретится с министрами иностранных дел ЕС и Индо-тихоокеанского министерского форума, где поднимет вопрос усиления военной помощи ЕС, а также шагов к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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