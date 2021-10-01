ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Блинкен провел переговоры послом Франции, с вернувшимся в США после скандала с подлодками

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 01 октября 2021 23:53
Блинкен провел переговоры послом Франции, с вернувшимся в США после скандала с подлодками Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в пятницу с послом Франции Филиппом Этьеном. Он вернулся в Вашингтон после консультаций в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Неда Прайса.

Госсекретарь США обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между двумя странами.

"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции", - говорится в заявлении.

Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития.

Они также "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".

Посол Франции был приглашен на консультации в Париж на фоне скандала вокруг соглашения о строительстве атомных подводных лодок. О возвращении дипломата в США было объявлено на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров Макрона и Байдена.

Напомним, Франция отозвала послов из Австралии.

Отметим, ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону кризис в отношениях между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо