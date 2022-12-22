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Блінкен: продовження допомоги Україні - найкращий спосіб наблизити переговори з РФ

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Вашингтон, Четвер 22 грудня 2022 19:54
Блінкен: продовження допомоги Україні - найкращий спосіб наблизити переговори з РФ Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Продовження сильної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, президент США Джо Байден учора запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що нашу країну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно.

"Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент Путін (президент РФ Володимир Путін, - ред.), як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії", - зазначив Блінкен.

Також він зазначив, що дипломатія є єдиним способом завершити війну Росії проти України.

"Поки президент Путін не змінить свій курс, найкращий спосіб наблизити перспективи миру, наблизити перспективи повноцінної дипломатії - це збереження нашої сильної підтримки України", - резюмував Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що переговори з Росією можливі після звільнення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.

Також ми писали, що, за даними The Washington Post, у Сполучених Штатах Америки бачать три різні моделі того, як могла б завершитися війна в Україні шляхом переговорів.

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