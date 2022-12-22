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Блинкен: продолжение помощи Украине - лучший способ приблизить переговоры с РФ

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 19:54
Блинкен: продолжение помощи Украине - лучший способ приблизить переговоры с РФ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Продолжение сильной поддержки Украины является лучшим способом для того, чтобы приблизить войну к завершению путем дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам чиновника, президент США Джо Байден вчера заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что нашу страну будут поддерживать столько, сколько понадобится.

"Сохранение этой поддержки имеет решающее значение, поскольку президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) по-прежнему не проявляет интереса к серьезной дипломатии", - отметил Блинкен.

Также он отметил, что, по его мнению, дипломатия является единственным способом завершить войну России против Украины.

"Пока президент Путин не изменит свой курс, лучший способ приблизить перспективы мира, приблизить перспективы полноценной дипломатии - это сохранение нашей сильной поддержки Украины", - резюмировал Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть на основе уважения.

Также мы писали, что, по данным The Washington Post, в Соединенных Штатах Америки видят три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров.

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