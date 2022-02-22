Блинкен: признание "ЛНДР" требует быстрого и твердого ответа США и союзников

Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" требует решительного ответа. США работают над последующими шагами вместе с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Признание Кремлем независимости "ЛДНР" требует быстрого и твердого ответа, и мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами", - заявил Блинкен.

Ранее в Белом доме заявили, что США были готовы к признанию "ЛДНР" со стороны России. Президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование этих территорией.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.