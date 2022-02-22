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Блінкен: визнання "ЛНДР" вимагає швидкої і твердої відповіді США і союзників

Автор: Артур Родивилов

Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" вимагає рішучої відповіді. США працюють над наступними кроками разом з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Визнання Кремлем незалежності "ЛДНР" вимагає швидкої і твердої відповіді, і ми зробимо відповідні кроки в координації з партнерами", - заявив Блінкен.

Раніше в Білому домі заявили, що США були готові до визнання "ЛДНР" з боку Росії. Президент Джо Байден незабаром видасть указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування цих територій.

Нагадаємо, 21 лютого пройшло розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що буде прийнято рішення про визнання незалежності "ЛДНР".

Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін виступив зі зверненням до росіян. Після майже годинного монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок викликав негативну реакцію світових лідерів.

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ДНР