Блинкен пригрозил мерами в случае "агрессивных или безрассудных" действий РФ перед саммитом

Он ответил на комментарий ведущего о том, что в США была угроза поставкам еды и энергоснабжению.

"Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы ответим", - сказал Блинкен.

Он заявил, что глава Белого дома будет встречаться в июне «не вопреки», а "из-за этой агрессии" и произошедших кибератак на Соединенные Штаты.

"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен.