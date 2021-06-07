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Блінкен пригрозив заходами у разі "агресивних або нерозважливих" дій РФ перед самітом

Автор: Артур Родивилов

США дадуть відповідь, якщо Росія діятиме безрозсудно і агресивно, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він попередив про наслідки перед самітом з президентами Джо Байденом і Володимира Путіним.

Про про це повідомляє Axios.

Так він відповів на коментар ведучого про те, що в США була загроза постачанню їжі та енергопостачанню.

"Ми б вважали за краще мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми ясно дали це зрозуміти. Але ми також ясно дали зрозуміти, що, якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо стосовно нас або наших союзників і партнерів, ми відповімо", - сказав Блінкен.

Він заявив, що глава Білого дому буде зустрічатися в червні не всупереч, а "через цю агресії" і кібератаки на Сполучені Штати.

"Байден ясно і прямо скаже, чого той може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж ясно дасть зрозуміти, що якщо Росія в своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним відносинам. Це піде на користь нашому народу, російському народу, всьому світу - стратегічна стабільність, контроль над озброєннями ", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, в США через російську кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.

Компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

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