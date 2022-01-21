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Блинкен о праве Украины определять свое будущее: здесь нет пространства для торга

Автор: Милан Лелич

Украинский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, в том числе что касается вступления в НАТО. Западные партнеры не видят в этом вопросе пространства для торга с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Это были не переговоры, а честный обмен вопросами, вызывающими обеспокоенность и идеями. Я сказал Лаврову, что есть определенные принципы, которые США, а также наши союзники и партнеры обязались защищать: в частности, право украинского народа самому определять свое будущее. И здесь нет пространства для торга", - заявил Блинкен.

Отметим, сегодня в Женеве прошла встреча Блинкена с Лавровым, на которой стороны обсуждали российские требования "по гарантиям безопасности", среди которых - отказ от вступления Украины в НАТО. Подробнее об итогах встречи - в материале РБК-Украина.

Блинкен также заявил, что США предоставят письменный ответ на российские требования на следующей неделе.

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УкраинаЭнтони БлинкенЛавров