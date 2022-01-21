На следующей неделе. США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности"

Россия требует от США письменного ответа на "гарантии безопасности" на следующей неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что их предоставят.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг Блинкена после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Блинкен сказал, что по возвращению в Вашингтон проведет консультации с президентом Байденом, членами Конгресса и союзниками.

"На основе сегодняшних дискуссий, мы с министром Лавровым согласились, что продолжение дипломатического процесса - это важно. Я сказал ему, что после консульатций в ближайшие дни с нашими созниками и партнерами, мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями более детально и в письменном виде, на следующей неделе. И мы согласились вести дальнейшие дискуссии после этого", - заявил госсекретарь США.

Также Блинкен несколько раз подчеркнул, что все зависит от дальнейший действий РФ и того, какой она выберет путь: дипломатию или эскалацию.

Блинкен заверил, что по итогам сегодняшней встрече все же видит пространство для дальнейших договоренностей, в частности, по контролю за вооружениями и другие меры по снижению рисков и надеется, что это сможет снять отдельные пункты озабоченности, которую выражают как РФ, так и США.