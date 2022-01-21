Блінкен про право України визначати своє майбутнє: тут немає простору для торгу

Український народ має право самостійно визначати своє майбутнє, в тому числі що стосується вступу до НАТО. Західні партнери не бачать в цьому питанні простору для торгу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Це були не переговори, а чесний обмін питаннями, що викликають стурбованість та ідеями. Я сказав Лаврову, що є певні принципи, які США, а також наші союзники і партнери зобов'язалися захищати: зокрема, право українського народу самому визначати своє майбутнє. І тут немає простору для торгу", - заявив Блінкен.

Зазначимо, сьогодні в Женеві пройшла зустріч Блінкена з Лавровим, на якій сторони обговорювали російські вимоги "щодо гарантій безпеки", серед яких - відмова від вступу України до НАТО. Детальніше про підсумки зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.

Блінкен також заявив, що США нададуть письмову відповідь на російські вимоги наступного тижня.