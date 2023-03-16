Блінкен про поставки польських МіГ-29 до України: це суверенне рішення країни

"Що стосується рішення Польщі надати Україні літаки, подивіться, це суверенні рішення для країн щодо того, що вони нададуть Україні для захисту від російської агресії", - йдеться у заяві.

Блінкен додав, що США тісно співпрацюють з десятками країн у цих питаннях, але різні країни роблять різні речі у відповідь на те, що вони мають і які є потреби. Держсекретар не вказав, що рішення Польщі можуть змінити позицію адміністрації президента США Джо Байдена щодо F-16 для України.

"Наша увага була зосереджена на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно. Що Україна може використовувати і що їй особливо потрібно в цей момент, маючи справу з наступом, який ми бачимо з боку Росії на сході країни. Також це стосується підготовки власних наступальних операцій у наступні тижні та місяці, оскільки вона прагне повернути більше територій, які Росія в неї захопила", - пояснив держсекретар.

Блінкен сказав, що було б помилкою зосереджуватися на одній системі озброєння в будь-який момент часу. Він говорив про величезний характер військових ресурсів, які потрібні Україні, включаючи протиповітряну оборону, артилерію, боєприпаси та бронетехніку. За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін очолив процес об’єднання десятків країн, щоб знайти необхідну для України допомогу.