Блинкен о поставках польских МиГ-29 в Украину: это суверенное решение страны

"Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты, посмотрите, это суверенные решения для стран по поводу того, что они предоставят Украине для защиты от российской агрессии", - говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что США тесно сотрудничают с десятками стран в этих вопросах, но разные страны делают разные вещи в ответ на то, что у них есть и какие есть потребности. Госсекретарь не указал, что решения Польши могут изменить позицию администрации президента США Джо Байдена по поводу F-16 для Украины.

"Наше внимание было сосредоточено на том, чтобы сделать все возможное, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно. Что Украина может использовать и что ей особенно нужно в этот момент, имея дело с наступлением, которое мы видим со стороны России на востоке страны. Также это касается подготовки собственных наступательных операций в последующие недели и месяцы, поскольку она стремится вернуть больше территорий, которые Россия у нее захватила", - пояснил госсекретарь.

Блинкен сказал, что было бы ошибкой сосредотачиваться на одной системе вооружения в любой момент времени. Он говорил об огромном характере военных ресурсов, необходимых Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерию, боеприпасы и бронетехнику. По его словам, министр обороны США Ллойд Остин возглавил процесс объединения десятков стран, чтобы найти необходимую для Украины помощь.