Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе

Блинкен говорит, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем 100 000 военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.

"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась", - сказал Блинкен.

Он также сказал, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.