Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил политик в интервью в программе "60 минут" на CBS News, которое будет транслироваться в воскресенье.
Анонс интервью опубликовало издание CBS News.
Блинкен говорит, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем 100 000 военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.
"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась", - сказал Блинкен.
Он также сказал, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.
Напомним, Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией. Это станет возможно, если РФ не будет обострять отношения.
Ранее сообщалось, что Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Об этом писали СМИ в США.