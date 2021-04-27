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Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае, - СМИ

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 02:41
Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае, - СМИ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Он обсудит в Киеве возможную встречу президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Сообщается, что Блинкен будет отправлен в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил CNN источник в правительстве Украины.

Напомним, у Байдена подтвердили поддержку Украины, но пока что ничего не говорят об участии в Нормандском формате. Пресс-секретарь Белого дома говорит, что ответить на этот вопрос могут в Госдепартаменте США.

Ранее сообщалось, что сроки встречи Байдена и Путина еще не утверждены. Об этом сообщили в Белом доме.

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