Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае, - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Он обсудит в Киеве возможную встречу президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Сообщается, что Блинкен будет отправлен в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил CNN источник в правительстве Украины.