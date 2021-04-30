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Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердив політик в інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на CBS News, яке транслюватиметься в неділю.

Анонс інтерв'ю опублікувало видання CBS News.

Блінкен каже, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж 100 000 військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.

"На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен.

Він також сказав, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.

Нагадаємо, Блінкен назвав умову співпраці з Росією. Це стане можливо, якщо РФ не буде загострювати відносини.

Раніше повідомлялося, що Блінкен може приїхати в Україну вже в травні. Про це писали ЗМІ в США.

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