Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня

Блінкен каже, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж 100 000 військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.

"На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен.

Він також сказав, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.