Блинкен попросил премьера Ирака предотвратить поток оружия в Сирию

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьеру Ирака Мохаммеду Аль-Судани. Он попросил предотвратить поток иранского оружия в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Блинкен также попросил Аль-Судани усилить борьбу с поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченскими группами в Ираке, которые время от времени нападают на американские войска, дислоцированные в этой стране.

Во время встречи с иранским премьером он подчеркнул, что Сирия остается в нестабильном состоянии, и Вашингтон хочет, чтобы Ирак не допустил попадания любого оружия в страну, где оно может быть использовано поддерживаемыми Ираном группами боевиков или иным образом еще больше дестабилизировать ситуацию в стране.

Блинкен, который в последние дни посещает регион, сделал короткую остановку в Ираке.

Визит Блинкена на Ближний Восток

Заметим, что на днях стало известно, что Блинкен и советник США по национальной безопасности Джейк Салливан полетят на Ближний Восток из-за событий в Сирии.

Напомним, что вчера государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с визитом в Ирак.

Заметим, что на прошлой неделе повстанцы свергли диктаторский режим Башара Асада, который правил в Сирии более 20 лет.

Подробнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.

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