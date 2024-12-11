Блінкен та Салліван летять на Близький Схід через події в Сирії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний веб-сайт уряду Сполучених Штатів та сайт Білого дому.

В США повідомили, що держсекретар Ентоні Блінкен збирається відвідати Йорданію та Туреччину, а радник США з національної безпеки Джейк Салліван планує відвідати Ізраїль, Катар та Єгипет найближчими днями.

В Акабі міністр Блінкен обговорить низку двосторонніх питань під час зустрічі з високопоставленими урядовцями Йорданії та підкреслить силу стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Йорданією та підкреслить підтримку США стабільності сусідів Сирії, включаючи Йорданію, протягом цього періоду переходу.

Натомість Салліван під час поїздки до Ізраїлю обговорить відразу декілька питань, проте ситуація в Сирії залишатиметься на першому місці.