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Блинкен поговорил с Лавровым. Заявил о готовности дальше обсуждать "гарантии"

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 1 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы Блинкен заявил о готовности продолжить переговоры по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Сергей Лавров проинформировал о письменном ответе США на предложения России по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и совместно с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности", - говорится в сообщении.

При этом Блинкен призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. Он также подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет иметь быстрые и серьезные последствия, и призвал Россию идти по дипломатический путь.

В то же время госсекретарь США подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что США ожидают ответ России на свои предложения в ближайшее время.

Отметим, США надеются, что Россия вернется к переговорам после ответа по "гарантиям безопасности".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенЛавров