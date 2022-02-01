Блінкен поговорив з Лавровим. Заявив про готовність далі обговорювати "гарантії"

У вівторок, 1 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. В ході бесіди Блінкен заявив про готовність продовжити переговори щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США .

"Сергій Лавров поінформував про письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо безпеки. Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі і спільно з союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен закликав Росію до негайної деескалації і відведення військ і техніки від кордонів України. Він також підкреслив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі і серйозні наслідки, і закликав Росію йти по дипломатичний шлях.

Разом з тим держсекретар США підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику і союзи.