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Блінкен поговорив з Лавровим. Заявив про готовність далі обговорювати "гарантії"

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 1 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. В ході бесіди Блінкен заявив про готовність продовжити переговори щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Сергій Лавров поінформував про письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо безпеки. Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі і спільно з союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен закликав Росію до негайної деескалації і відведення військ і техніки від кордонів України. Він також підкреслив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі і серйозні наслідки, і закликав Росію йти по дипломатичний шлях.

Разом з тим держсекретар США підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику і союзи.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що США очікують відповідь Росії на свої пропозиції найближчим часом.

Зазначимо, США сподіваються, що Росія повернеться до переговорів після відповіді щодо "гарантій безпеки".

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