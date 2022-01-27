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США надеются, что Россия вернется к переговорам после изучения ответа на "гарантии"

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Вашингтон, Четверг 27 января 2022 22:03
США надеются, что Россия вернется к переговорам после изучения ответа на "гарантии" Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США надеются на возвращение России к переговорам после изучения американского письменного ответа по так называемым "гарантиям безопасности". Вашингтон готов к встрече в любом формате и на любой площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

По ее словам, Москва дала понять, что ей нужно время для изучения письменного ответа США на ее предложения по "гарантиям безопасности".

"Мы надеемся, что Москва изучит эти предложения и вернется за стол переговоров", - сказала Нуланд.

Представитель Госдепа добавила, что США готовы к переговорам в двустороннем формате и в рамках Совета Россия-НАТО и на площадке ОБСЕ.

Напомним, США и НАТО направили свои письменные ответы на требования России по "гарантиям безопасности".

Отметим, в России пообещали в ближайшее время раскрыть содержание ответов США и НАТО.

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