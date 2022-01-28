США ожидают ответа от Путина в ближайшие дни, - Блинкен

США ожидают от России ответ по гарантиям безопасности в ближайшее время. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Энтони Блинкена Радио Свобода.

Как известно, США отправили России ответ на ультиматум по гарантиям безопасности.

"Прежде всего, я слышал разные предыдущие ответы от разных людей в России на документ, которым с ними поделились мы, а также на документ, которым поделилось с ними НАТО. Но важный ответ – это ответ президента Путина", - говорит Блинкен.

По его словам, реакцию на эти документы от президента России Владимира Путина США оживает получить в ближайшие дни.

"И, как мы понимаем, по словам россиян, эти бумаги лежат у него (у Путина, - ред.) на столе. И мы с нетерпением ждем его ответа, который, я уверен, передадут министр иностранных дел Лавров и другие в ближайшие дни. Это самое главное", - сказал Блинкен.