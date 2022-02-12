Блинкен планирует сегодня провести телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Этот разговор запланирован на 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Блинкен заявил, что в субботу поговорит с Лавровым. Он добавил, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину.

Блинкен сказал, что если Россия действительно заинтересована в урегулировании украинского кризиса дипломатическим путем, Вашингтон готов сыграть свою роль.