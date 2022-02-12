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Блинкен планирует сегодня провести телефонный разговор с Лавровым

Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Этот разговор запланирован на 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Блинкен заявил, что в субботу поговорит с Лавровым. Он добавил, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину.

Блинкен сказал, что если Россия действительно заинтересована в урегулировании украинского кризиса дипломатическим путем, Вашингтон готов сыграть свою роль.

Напомним, Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут еще один разговор.

Также сегодня Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ.

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