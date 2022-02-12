Блінкен планує сьогодні провести телефонну розмову з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ця розмова запланована на 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Блінкен заявив, що в суботу поговорить з Лавровим. Він додав, що Вашингтон і його союзники швидко введуть жорсткі економічні санкції, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Блінкен сказав, що якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні української кризи дипломатичним шляхом, Вашингтон готовий зіграти свою роль.