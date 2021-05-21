Госсекретарь США Энитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток. Это произошло после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.
О своих планах Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.
Блинкен пишет, что приветствовал то, что обе стороны договорились о прекращении огня.
Из сообщения главного дипломата США следует, что на Ближнем Востоке он встретится израильскими, палестинскими и региональными лидерами.
"В ближайшие дни я поеду в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - говорится в сообщении Блинкена.
Эту информацию подтверждают и в Госдепартаменте США. Там сказано, что Блинкен поговорил со своим израильским коллегой, главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Он
"Оба лидера выразили благодарность за посреднические усилия Египта. Госсекретарь отметил, что он будет оставаться в тесном контакте со своим египетским коллегой и другими заинтересованными сторонами в регионе
Напомним, Военный кабинет Израиля проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа и ХАМАС согласился с перемирием. Боевые действия длились 11 дней и привели к многим жертвам.
Ранее сообщалось, что Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.