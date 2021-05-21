Блинкен планирует поездку на Ближний Восток

Блинкен пишет, что приветствовал то, что обе стороны договорились о прекращении огня.

Из сообщения главного дипломата США следует, что на Ближнем Востоке он встретится израильскими, палестинскими и региональными лидерами.

"В ближайшие дни я поеду в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - говорится в сообщении Блинкена.

Эту информацию подтверждают и в Госдепартаменте США. Там сказано, что Блинкен поговорил со своим израильским коллегой, главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Он

"Оба лидера выразили благодарность за посреднические усилия Египта. Госсекретарь отметил, что он будет оставаться в тесном контакте со своим египетским коллегой и другими заинтересованными сторонами в регионе