Блінкен планує поїздку на Близький Схід

Блінкен пише, що привітав те, що обидві сторони домовилися про припинення вогню.

З повідомлення головного дипломата США випливає, що на Близькому Сході він зустрінеться ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами.

"У найближчі дні я поїду в регіон і з нетерпінням чекаю зустрічі з Міністром закордонних справ та іншими ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами", - йдеться в повідомленні Блінкена.

Цю інформацію підтверджують і в Держдепартаменті США. Там сказано, що Блінкен поговорив зі своїм ізраїльським колегою, главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі. Він

"Обидва лідери висловили подяку за посередницькі зусилля Єгипту. Держсекретар зазначив, що він буде залишатися в тісному контакті зі своїм єгипетським колегою та іншими зацікавленими сторонами в регіоні