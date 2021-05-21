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Блінкен планує поїздку на Близький Схід

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Енітоні Блінкен планує поїздку на Близький Схід. Це сталося після того, як Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я.

Про свої плани Ентоні Блінкен написав на своїй сторінці в Twitter.

Блінкен пише, що привітав те, що обидві сторони домовилися про припинення вогню.

З повідомлення головного дипломата США випливає, що на Близькому Сході він зустрінеться ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами.

"У найближчі дні я поїду в регіон і з нетерпінням чекаю зустрічі з Міністром закордонних справ та іншими ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами", - йдеться в повідомленні Блінкена.

Цю інформацію підтверджують і в Держдепартаменті США. Там сказано, що Блінкен поговорив зі своїм ізраїльським колегою, главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі. Він

"Обидва лідери висловили подяку за посередницькі зусилля Єгипту. Держсекретар зазначив, що він буде залишатися в тісному контакті зі своїм єгипетським колегою та іншими зацікавленими сторонами в регіоні

Нагадаємо, Військовий кабінет Ізраїлю проголосував за припинення вогню в Секторі Газа і ХАМАС погодився з перемир'ям. Бойові дії тривали 11 днів і призвели до багатьох жертв.

Раніше повідомлялося, що Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа. Він зазначив, що всі заслуговують жити в безпеці.

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