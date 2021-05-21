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Блінкен планує поїздку на Близький Схід

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США, П'ятниця 21 травня 2021 06:51
Блінкен планує поїздку на Близький Схід Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Енітоні Блінкен планує поїздку на Близький Схід. Це сталося після того, як Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я.

Про свої плани Ентоні Блінкен написав на своїй сторінці в Twitter.

Блінкен пише, що привітав те, що обидві сторони домовилися про припинення вогню.

З повідомлення головного дипломата США випливає, що на Близькому Сході він зустрінеться ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами.

"У найближчі дні я поїду в регіон і з нетерпінням чекаю зустрічі з Міністром закордонних справ та іншими ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами", - йдеться в повідомленні Блінкена.

Цю інформацію підтверджують і в Держдепартаменті США. Там сказано, що Блінкен поговорив зі своїм ізраїльським колегою, главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі. Він "привітав" угоду про припинення вогню. Також в ході бесіди обидва офіційні особи "висловили подяку Єгипту за посередницькі зусилля".

"Обидва лідери висловили подяку за посередницькі зусилля Єгипту. Держсекретар зазначив, що він буде залишатися в тісному контакті зі своїм єгипетським колегою та іншими зацікавленими сторонами в регіоні", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Нагадаємо, Військовий кабінет Ізраїлю проголосував за припинення вогню в Секторі Газа і ХАМАС погодився з перемир'ям. Бойові дії тривали 11 днів і призвели до багатьох жертв.

Раніше повідомлялося, що Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа. Він зазначив, що всі заслуговують жити в безпеці.

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