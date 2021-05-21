Держсекретар США Енітоні Блінкен планує поїздку на Близький Схід. Це сталося після того, як Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я.

Про свої плани Ентоні Блінкен написав на своїй сторінці в Twitter .

Блінкен пише, що привітав те, що обидві сторони домовилися про припинення вогню.

З повідомлення головного дипломата США випливає, що на Близькому Сході він зустрінеться ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами.

"У найближчі дні я поїду в регіон і з нетерпінням чекаю зустрічі з Міністром закордонних справ та іншими ізраїльськими, палестинськими і регіональними лідерами", - йдеться в повідомленні Блінкена.

Цю інформацію підтверджують і в Держдепартаменті США. Там сказано, що Блінкен поговорив зі своїм ізраїльським колегою, главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі. Він "привітав" угоду про припинення вогню. Також в ході бесіди обидва офіційні особи "висловили подяку Єгипту за посередницькі зусилля".