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Блинкен и Остин призвали Конгресс выделить дополнительные средства для Украины

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен призвали Конгресс выделить дополнительные средства для помощи Украине к 19 мая. Соответствующее письмо они направили лидеру оппозиции в Сенате Митчу Макконнеллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В документе они попросили не создавать помех и препятствий для утверждения запроса на новые ассигнования.

"Сейчас мы можем выделить Украине вооружений только на 100 миллионов долларов. По предварительным данным, эти средства закончатся к 19 мая текущего года. Поэтому, для продолжения помощи Украине прежними темпами к этой дате нам необходимы дополнительные ассигнования", - говорится в завлении.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Ранее Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России стоит ожидать введения эмбарго на ее нефть.

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