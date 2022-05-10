Блінкен і Остін закликали Конгрес виділити додаткові кошти для України

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен закликали Конгрес виділити додаткові кошти для допомоги Україні до 19 травня. Відповідний лист вони направили лідеру опозиції в Сенаті Мітчу Макконнеллу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У документі вони попросили не створювати перешкод і перешкод для затвердження запиту на нові асигнування. "Зараз ми можемо виділити Україні озброєнь тільки на 100 мільйонів доларів. За попередніми даними, ці кошти закінчаться до 19 травня поточного року. Тому, для продовження допомоги Україні колишніми темпами до цієї дати нам необхідні додаткові асигнування", - йдеться в завлінні.