RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен і Остін закликали Конгрес виділити додаткові кошти для України

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен закликали Конгрес виділити додаткові кошти для допомоги Україні до 19 травня. Відповідний лист вони направили лідеру опозиції в Сенаті Мітчу Макконнеллу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У документі вони попросили не створювати перешкод і перешкод для затвердження запиту на нові асигнування.

"Зараз ми можемо виділити Україні озброєнь тільки на 100 мільйонів доларів. За попередніми даними, ці кошти закінчаться до 19 травня поточного року. Тому, для продовження допомоги Україні колишніми темпами до цієї дати нам необхідні додаткові асигнування", - йдеться в завлінні.

Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Раніше Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. За його словами, наша країна отримає артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Як зазначав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, після того, як ленд-ліз стане реальністю для України, Росії варто очікувати введення ембарго на її нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні