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Блінкен: одна з цілей Путіна - відновити Радянський Союз

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Вашингтон, Неділя 09 січня 2022 18:18
Блінкен: одна з цілей Путіна - відновити Радянський Союз Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одна з цілей президента Росії Володимира Путіна - відновити в світі порядок, який існував при Радянському Союзі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ці плани російського лідера неприйнятними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Блінкену телеканалу CNN.

"Я думаю, що це так, це одна з цілей президента Путіна", - сказав Блінкен, відповідаючи на питання про прагнення Москви відновити світовий порядок, який існував при Радянському Союзі.

Держсекретар уточнив, що це означає відновлення сфери впливу Росії над пострадянськими країнами. Він додав, що таке прагнення Москви неприйнятне.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про плани створити з Путіним новий "Радянський Союз".

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Сполучені Штати Америки Володимир Путін Ентоні Блінкен
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