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Блинкен обсудил со Столтенбергом укрепление восточного фланга НАТО

Фото: НАТО (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос по укреплению восточного фланга НАТО и подготовке к внеочередному саммиту НАТО 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

Блинкен подтвердил необходимость решительного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины. Он также одобрил текущую работу по укреплению сдерживания и обороны НАТО.

Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к суверенитету и территориальной целостности Украины перед жестокой военной агрессией, которую начал Путин.

Блинкен и Столтенберг также обсудили значительную гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники НАТО оказывают Украине на двусторонней основе.

Напомним, США и Франция договорились об ужесточении санкций против России.

Мы также писали о том, что Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях помощи России.

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