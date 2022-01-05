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Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД ОАЭ

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Среда 05 января 2022 04:35
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД ОАЭ Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагайяном. Разговор касался, в частности, наращивания Россией войск у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Блинкена в Твиттере.

"Говорил сегодня с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом о наращивании Россией военного присутствия у границ Украины и других важных двусторонних и региональных вопросах", - написал глава внешнеполитического ведомства США.

По информации Госдепа, стороны также затронули другие вопросы, в том числе события в Йемене, Эфиопии и Судане.

Кроме того, Блинкен поздравил ОАЭ с получением места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в начале года.

Ранее мы писали, что Блинкен с "Бухарестской девяткой" обсудил ситуацию на границе Украины.

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