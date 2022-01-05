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Блінкен обговорив ситуацію навколо України з главою МЗС ОАЕ

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Середа 05 січня 2022 04:35
Блінкен обговорив ситуацію навколо України з главою МЗС ОАЕ Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагайяном. Розмова стосувалася, зокрема, нарощування Росією військ біля кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Блінкена в Твіттері.

"Говорив сьогодні з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бін Заїдом про нарощування Росією військової присутності біля кордонів України та інші важливі двосторонні та регіональні питання", - написав глава зовнішньополітичного відомства США.

За інформацією Держдепу, сторони також торкнулися інших питань, у тому числі подій в Ємені, Ефіопії та Судані.

Крім того, Блінкен привітав ОАЕ з отриманням місця непостійного члена Ради Безпеки ООН на початку року.

Раніше ми писали, що Блінкен з "Бухарестською дев'яткою" обговорив ситуацію на кордоні України.

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