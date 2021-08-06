Блинкен обсудил с Кулебой и Ермаком углубление сотрудничества на фоне агрессии РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком обсудил возможности для углубления сотрудничества двух стран. Стороны также обсудили российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита Зеленского в США.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство государств.
Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.
Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами.
Глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.