Блинкен обсудил с Кулебой и Ермаком углубление сотрудничества на фоне агрессии РФ

Фото: Блинкен встретился с Кулебой и Ермаком (mfa.gov.ua)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком обсудил возможности для углубления сотрудничества двух стран. Стороны также обсудили российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита Зеленского в США. "Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство государств. Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.