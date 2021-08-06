Блінкен обговорив з Кулебою і Єрмаком поглиблення співпраці на тлі агресії РФ

Фото: Блінкен зустрівся з Кулебою і Єрмаком (mfa.gov.ua)

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході зустрічі у Вашингтоні з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою офісу українського президента Андрієм Єрмаком обговорив можливості для поглиблення співпраці двох країн. Сторони також обговорили російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.

Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки першого візиту Зеленського в США. "Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії в Україні", - йдеться в повідомленні. Як повідомляє прес-служба МЗС України, сторони висловили впевненість, що переговори українського та американського лідерів зміцнять стратегічне партнерство держав. Відзначається, що співрозмовники приділили увагу подальшому розвитку партнерства Києва і Вашингтона у сфері безпеки та військово-технічних сферах, зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії збройної агресії Росії проти України, енергетичній безпеці України та регіону.