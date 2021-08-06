Блінкен обговорив з Кулебою і Єрмаком поглиблення співпраці на тлі агресії РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході зустрічі у Вашингтоні з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою офісу українського президента Андрієм Єрмаком обговорив можливості для поглиблення співпраці двох країн. Сторони також обговорили російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.
Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки першого візиту Зеленського в США.
"Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє прес-служба МЗС України, сторони висловили впевненість, що переговори українського та американського лідерів зміцнять стратегічне партнерство держав.
Відзначається, що співрозмовники приділили увагу подальшому розвитку партнерства Києва і Вашингтона у сфері безпеки та військово-технічних сферах, зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії збройної агресії Росії проти України, енергетичній безпеці України та регіону.
Керівники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси та виступили з короткими промовами.
Глава українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною та США на новий рівень.