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Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном

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Вашингтон, Четверг 05 августа 2021 21:48
Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба сейчас находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи, которую вел Госдеп США.

Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами. В частности, Блинкен еще раз заверил Украину в поддержке со стороны США.

В то же время глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

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Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки
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