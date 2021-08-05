Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба сейчас находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи , которую вел Госдеп США.

Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами. В частности, Блинкен еще раз заверил Украину в поддержке со стороны США.

В то же время глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.