Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Британии и Франции реакцию на войну в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 мая обсудил со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию на войну России против Украины. Встреча дипломатов прошла в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США .

"Блинкен встретился сегодня в Берлине с министрами иностранных дел Германии и Великобритании Анналеной Бербок и Элизабет Трасс, а также генеральным директором Франции по политическим вопросам и вопросам безопасности Филиппом Эррера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты обсудили продолжающуюся реакцию союзников и партнеров на жестокую агрессивную войну России против Украины. Кроме того, затрагивалась тема переговоров с Ираном и усилия по достижению соглашения о взаимном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.