Блінкен обговорив з колегами з Німеччини, Британії та Франції реакцію на війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 травня обговорив зі своїми колегами з Німеччини, Великобританії та Франції реакцію на війну Росії проти України. Зустріч дипломатів пройшла в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США .

"Блінкен зустрівся сьогодні в Берліні з міністрами закордонних справ Німеччини і Великобританії Анналеною Бербок і Елізабет трас, а також генеральним директором Франції з політичних питань і питань безпеки Філіпом Еррера", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дипломати обговорили триваючу реакцію союзників і Партнерів на жорстоку агресивну війну Росії проти України. Крім того, порушувалася тема переговорів з Іраном і зусилля по досягненню угоди про взаємне повернення до повної реалізації Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) по ядерній програмі Тегерана.