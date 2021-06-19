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Блинкен обсудил с главой МИД Польши угрозу "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество двух стран по борьбе с угрозой для энергетической безопасности Европы. В частности они обсудили противостояние "Северному потоку-2".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Глава Госдепа также отметил "прочность польско-американского партнерства" по линии НАТО в решении региональных и глобальных проблем.

Вашингтон неоднократно заявлял об угрозе «Северного потока-2» для Европы и о намерении помешать его прокладке. Американские власти неоднократно вводили санкции в отношении газопровода. В декабре 2019 года работы пришлось приостановить из-за угрозы американских санкций, возобновить их удалось спустя год.

Как писало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" и возможных компенсаций.

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Северный поток-2