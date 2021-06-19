Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі загрозу "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн з боротьби із загрозою для енергетичної безпеки Європи. Зокрема вони обговорили протистояння "Північному потоку-2" .

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту .

Вашингтон неодноразово заявляв про загрозу "Північного потоку-2" для Європи і про намір перешкодити його прокладці. Американська влада неодноразово вводила санкції щодо газопроводу. У грудні 2019 року роботи довелося призупинити через загрозу американських санкцій, відновити їх вдалося через рік.

Глава Держдепу також відзначив "міцність польсько-американського партнерства" по лінії НАТО у вирішенні регіональних і глобальних проблем.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску має бути деокупація українських територій.

Президент Володимир Зеленський вкотре зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.