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В Минэнерго рассказали, как будут противостоять "Северному потоку-2"

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Украина, Пятница 18 июня 2021 11:31
В Минэнерго рассказали, как будут противостоять "Северному потоку-2" Фото: глава Минэнерго Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, как планирует противостоять реализации проекта по строительству российского газопровода "Северный поток-2". По словам министра, есть несколько направлений противостояния.

Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По мнению Галущенко, то, что происходит с рыночной ценой на газ в Европе, является следствием того, что делает Россия для завершения строительства газопровода.

"Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, это вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% - это тоже опция о том, что нам надо требовать применение европейского законодательства к "Северному потоку" - это одно направление", - сказал министр.

Второе направление противостояния - возвращение к идее консорциума по поводу газотранспортной системы, чтобы обеспечить транзит по территории Украины.

"Потому что, извините, обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение - это разные вещи", - отметил Галущенко.

Глава Минэнерго заверил, что власть будет и впредь противостоять реализации этого проекта. Также Украина будет рассматривать, "кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы".

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что требования украинской стороны по поводу запуска газопровода "Северный поток-2" противоречат принципам рыночной экономики.

Как писало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" и возможных компенсаций.

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Минэнерго Северный поток-2 Герман Галущенко
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