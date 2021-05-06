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Блінкен обговорив з главами фракцій закони, необхідні для реформ в Україні

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 15:45
Блінкен обговорив з главами фракцій закони, необхідні для реформ в Україні Фото: Блінкен зустрівся з главами фракцій парламенту (twitter.com/SecBlinken)
Автор: РБК-Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкрив деталі сьогоднішньої зустрічі з главами фракцій українського парламенту. Говорили про законодавство, необхідне для впровадження реформ в Україні.

Про це Блінкен написав в Twitter.

Вын повідомив, що провів "хорошу зустріч" з українськими законодавцями і лідерами політичних партій.

Говорили про необхідність прийняття законодавства, що має вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні.

"Ми продовжимо працювати з представниками українського народу, щоб зробити Україну більш процвітаючою і демократичною", - написав держсекретар.

Раніше повідомлялося, що глави фракцій Верховної ради під час зустрічі з Блінкеном просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін як посла на постійній основі.

РБК-Україна писало, що в ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським держсекретар США наголосив на необхідностя боротьби з корупцією в Україні. Він відначив, що це питання є одним з найважливішим для українського народу.

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