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Блинкен: борьба с коррупцией - один из важнейших вопросов для украинского народа

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 12:52
Блинкен: борьба с коррупцией - один из важнейших вопросов для украинского народа Фото: встреча Блинкена и Зеленского прошла в ОП (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией в нашей стране. Он отметил, что этот вопрос является одним из самым важным для украинского народа.

Такое заявление Блинкен сделал в ходе общения с журналистами в Офисе президента.

По словам госсекретаря, обсуждался вопрос реформирования институтов в Украине.

"Потому что есть много разных интересов, которые выдвигают против усилий Украины по реформированию и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные личности, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины. И поэтому борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни", - сказал Блинкен.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена началась в ОП в 11:50.

Кроме того, Блинкен уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебою и главами фракций украинского парламента, а также предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

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