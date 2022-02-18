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Блинкен об обострении на Донбассе: провокации для предлога вторжения РФ

Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что обострение на Донбассе, которое продолжается вторые сутки, является частью российского плана по созданию провокаций. В частности, они могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Наоборот, мы видим, что к границе направляются дополнительные силы, в том числе передовые силы, которые будут использованы для агрессии", - заявил он.

Напомним, с начала текущих суток боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.

Отметим, массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже второй день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.

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Энтони БлинкенОбострение на ДонбассеВторжение России в Украину