RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен про загострення на Донбасі: провокації для приводу вторгнення РФ

Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану зі створення провокацій. Зокрема, вони можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Навпаки, ми бачимо, що до кордону направляються додаткові сили, в тому числі передові сили, які будуть використані для агресії", - заявив він.

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.

Відзначимо, масові обстріли на Донбасі тривають вже другий день. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні БлінкенЗагострення на ДонбасіВторгнення Росії до України