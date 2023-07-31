Блінкен обговорив із президентом Азербайджану гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі

Американський чиновник висловив стурбованість ситуацією в регіоні, і наголосив на "настійній потребі у вільному транзиті комерційних, гуманітарних та приватних транспортних засобів через Лачинський коридор".

За словами спікера зовнішньополітичного відомства Метью Міллера, Блінкен у спілкуванні з Алієвим також відзначив "необхідність компромісу щодо альтернативних маршрутів, щоб гуманітарні вантажі могли дістатися населення Нагірного Карабаху".

Крім того, у Держдепі звернули увагу на необхідність підтримувати всіма сторонами позитивну динаміку мирних переговорів.

Переговори Азербайджану та Вірменії

Нагадаємо, наприкінці квітня за посередництва США Вірменія та Азербайджан провели переговори, домовившись відновити переговори щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин. Вже влітку, в середині липня, лідери Азербайджану та Вірменії провели чергові переговори за посередництва ЄС.

Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян тоді підтвердили свою однозначну відданість Алматинській декларації 1991 року як політичній основі для делімітації.

Делімітація кордонів та ситуація у Нагірному Карабасі

Під час переговорів учасники обговорили становище вірменського населення Карабаху та ситуацію навколо Лачинського коридору. Вони також обговорили можливі конкретні кроки, які б допомогли нормалізувати ситуацію.

Лідер Вірменії ще у травні заявляв про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв.км, включаючи Нагірний Карабах.

Детальніше про переговори між країнами ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.