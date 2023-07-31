Блинкен обсудил с президентом Азербайджана гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе

Американский чиновник выразил обеспокоенность ситуации в регионе, и подчеркнул "настоятельную потребность в свободном транзите коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор".

По словам спикера внешнеполитического ведомства Мэтью Миллера, Блинкен в общении с Алиевым также отметил "необходимость компромисса по альтернативным маршрутам, чтобы гуманитарные грузы могли добраться до населения Нагорного Карабаха".

Кроме того, в Госдепе обратили внимание на необходимость поддерживать всеми сторонами положительную динамику мирных переговоров.

Переговоры Азербайджана и Армении

Напомним, в конце апреля при посредничестве США Армения и Азербайджан провели переговоры, договорившись возобновить переговоры по делимитации границ и нормализации отношений. Уже летом, в середине июля, лидеры Азербайджана и Армении провели очередные переговоры при посредничестве ЕС.

Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда подтвердили свою однозначную приверженность Алматинской декларации 1991 года как политической основе для делимитации.

Делимитация границ и ситуация в Нагорном Карабахе

Во время переговоров участники обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Они также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию.

Лидер Армении еще в мае заявлял о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

Детальнее о переговорах между странами вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой. Все это происходило при поддержке Армении.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.