Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

Очільник Державного департаменту США провів розмову з очільницею МЗС Болгарії, у ній йшлося про потребу в безперервній безпековій допомозі для України з боку Північноатлантичного Альянсу та партнерів.

Також, йшлося про диверсифікацію джерел енергії в бік більш чистих, безпечніших поставок і технологій. Держсекретар і міністр обговорили й важливість розширення Європейського союзу.

Допомога Україні від США та Болгарії