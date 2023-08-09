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Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

Фото: Державний секретар Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії Марією Габріель безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу США.

Очільник Державного департаменту США провів розмову з очільницею МЗС Болгарії, у ній йшлося про потребу в безперервній безпековій допомозі для України з боку Північноатлантичного Альянсу та партнерів.

Також, йшлося про диверсифікацію джерел енергії в бік більш чистих, безпечніших поставок і технологій. Держсекретар і міністр обговорили й важливість розширення Європейського союзу.

Допомога Україні від США та Болгарії

Спікера Державного департаменту США Метью Міллер 8 серпня повідомив, що цього тижня Сполучені Штати анонсують передачу Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Стало відомо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся із міністром оборони. За інформацією журналістів, під час зустрічей було обговорено стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку та інші теми.

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Ентоні БлінкенДопомога УкраїніБолгария