Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии помощь Украине

Глава Государственного департамента США провел разговор с главой МИД Болгарии, в ней речь шла о необходимости непрерывной помощи в сфере безопасности для Украины со стороны Североатлантического Альянса и партнеров.
Речь также шла о диверсификации источников энергии в сторону более чистых, более безопасных поставок и технологий. Госсекретарь и министр обсудили важность расширения Европейского союза.
Помощь Украине от США и Болгарии
Спикера Государственного департамента США Мэтью Миллер 8 августа сообщил, что на этой неделе Соединенные Штаты анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию, где встретился с министром обороны. По информации журналистов, в ходе встречи были обсуждены состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития и другие темы.