Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии помощь Украине

Глава Государственного департамента США провел разговор с главой МИД Болгарии, в ней речь шла о необходимости непрерывной помощи в сфере безопасности для Украины со стороны Североатлантического Альянса и партнеров.

Речь также шла о диверсификации источников энергии в сторону более чистых, более безопасных поставок и технологий. Госсекретарь и министр обсудили важность расширения Европейского союза.

Помощь Украине от США и Болгарии