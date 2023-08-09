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Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии помощь Украине

Фото: Государственный секретарь Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии Марией Габриэль помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США.

Глава Государственного департамента США провел разговор с главой МИД Болгарии, в ней речь шла о необходимости непрерывной помощи в сфере безопасности для Украины со стороны Североатлантического Альянса и партнеров.

Речь также шла о диверсификации источников энергии в сторону более чистых, более безопасных поставок и технологий. Госсекретарь и министр обсудили важность расширения Европейского союза.

Помощь Украине от США и Болгарии

Спикера Государственного департамента США Мэтью Миллер 8 августа сообщил, что на этой неделе Соединенные Штаты анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию, где встретился с министром обороны. По информации журналистов, в ходе встречи были обсуждены состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития и другие темы.

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Энтони БлинкенПомощь УкраинеБолгария