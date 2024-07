Блінкен обговорив з главою МЗС Індії досягнення миру в Україні

Під час візиту до Токіо 28 липня, очільник американської дипломатії провів зустріч з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість досягнення справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН", - йдеться у заяві Держдепартаменту.

У повідомленнях в соцмережах Блінкена і Джайшанкара згадується про їхню зустріч, але не вказується тема війни в Україні.

Met with Indian External Affairs Minister @DrSJaishankar to deepen U.S.-India collaboration and affirm our shared commitment to regional peace, security, and prosperity. pic.twitter.com/sHSSH3uTtq

Great to catch up with @SecBlinken in Tokyo today.



Our bilateral agenda progresses steadily. Also had a wide ranging discussion on regional and global issues.



Look forward to attending the Quad FMM tomorrow.



pic.twitter.com/TMGwHKHciT